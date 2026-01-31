Dal burraco al canto e alla recitazione teatrale, attività che nei prossimi giorni impegneranno i cittadini anziani residenti a Stintino.

Per l’assessorato ai Servizi sociali e alla Cultura, guidato da Marta Diana, prendersi cura di una comunità significa pensare a tutti, dai più piccoli ai più saggi. Il progetto finanziato dal Fondo Nazionale per le politiche sociali, è un'iniziativa realizzata nell'ambito del Plus e nasce grazie alla preziosa collaborazione con l'associazione Auser Li Punti.

Non si tratta solo di passare il tempo, ma di creare momenti di qualità e condivisione, ascoltando direttamente i desideri di chi ha partecipato all'incontro. Tra le attività previste anche lo yoga sulla sedia. «L'obiettivo è semplice ma fondamentale: fare comunità. Vogliamo che nessuno si senta solo e che ci siano occasioni per ridere, imparare e stare insieme», dichiara la sindaca Rita Vallebella, che ringrazia l'Area Socio-Culturale del Comune: «Il vostro supporto è fondamentale per aiutarci a raggiungere il nostro vero obiettivo: migliorare ogni giorno la vita degli Stintinesi».

Aggiunge l'assessora alla Cultura, Marta Diana: «Il teatro, la musica e la condivisione sono strumenti potenti per il benessere psicofisico. Queste attività non sono semplice svago, ma occasioni preziose per mantenere la mente attiva e sentirsi parte viva e pulsante del nostro paese. Perché stare insieme è il modo più bello per sentirsi meno soli».

