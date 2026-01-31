Rifiuti, nell'Unione Coros animazione teatrale nelle scuoleUna nuova stagione di indagini con l’Ispettore Diff, il personaggio dei fumetti che diventerà un grande alleato per i piccoli vice-ispettori
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Controllare, vigilare e correggere i comportamenti dei nemici dell’ambiente, un compito affidato agli studenti delle scuole primarie dell’Unione di Comuni del Corso, - Cargeghe, Ittiri, Muros, Olmedo, Ossi, Putifigari, Tissi, Uri e Usini, coinvolti nel progetto “Facciamo La differenza”, una iniziativa in partenza dal prossimo giovedì 5 febbraio.
Una nuova stagione di indagini con l’Ispettore Diff, il personaggio dei fumetti che diventerà un grande alleato per i piccoli vice-ispettori attraverso i suggerimenti e le regole da scoprire per salvare l’ambiente e svolgere una corretta raccolta differenziata.
A partire da giovedì prossimo gli studenti delle scuole di Olmeda (ore 9.30-11), saranno protagonisti delle attività di animazione teatrale, guidate dal direttore artistico e attore professionista Ignazio Chessa.
Ad entrare in scena non saranno soltanto i bambini ma anche i docenti, promotori della tutela dell’ambiente e delle attività di sensibilizzazione.
I laboratori proseguiranno a Muros martedì 10 febbraio alle10.30, a Putififari mercoledì 11 alle 10, con nuove date nel mese di marzo per gli altri Comuni del Coros.