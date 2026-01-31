Il consiglio comunale di Porto Torres riporta al centro della seduta il tema della sicurezza nel locali e delle scelte urbanistiche relative alla variante al Piano di lottizzzazione della Zona omogenea C3 e C4, le nuove aree di sviluppo per la città. La seduta straordinaria convocata per giovedì 5 febbraio alle ore 15 ha come ordine del giorno la mozione sulla rottamazione delle cartelle esattoriali a firma del consigliere leghista, Ivan Cermelli, che ha avanzato la richiesta di convocazione della presidente del Consorzio industriale provinciale di Sassari, Simona Fois, per illustrare alla cittadinanza le alternative sulle aree retrocesse da Eni Rewind e gli impatti economici e infrastrutturali.

Inoltre è previsto l’ordine del giorno proposto dal capogruppo di Porto Torres Avanti, Bastianino Spanu, sulla sicurezza nei locali al chiuso della movida turritana, a seguito della strage di Crans Montana, con prevenzione di rischi, tutela dei giovani e verifica delle capienze autorizzate. Tra gli argomenti anche la designazione componenti Comitato di Gemellaggio Porto Torres – Kayemor.

