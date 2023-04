Proseguono gli interventi per la messa in sicurezza della strade a Porto Torres.

La giunta comunale ha approvato il progetto definitivo dei “Lavori di realizzazione della rotatoria via dell'Erica e sistemazione strade”, una infrastruttura che sarà realizzata nel quartiere Serra Li Pozzi, lungo via dell'Erica, in corrispondenza dell'incrocio con via dei Corbezzoli e via degli Ulivi.

L'importo complessivo del progetto è di 350mila euro. In origine era stato previsto uno svincolo stradale con un'aiuola spartitraffico per separare i flussi in uscita ed entrata alle due strade. Successivamente, a seguito di problematiche geologiche riscontrate nell'area, l’amministrazione comunale ha messo in sicurezza l'incrocio e si è reso necessario precludere la percorribilità di uno dei tratti stradali di collegamento. La nuova rotatoria avrà un raggio esterno di 15 metri e uno interno di 7,50 metri.

Oltre all'isola centrale destinata a verde, saranno realizzati marciapiedi, segnaletica e impianto di illuminazione. I prossimi passaggi saranno saranno l’approvazione del progetto esecutivo, l’indizione della gara d'appalto, l’esecuzione dei lavori (previsti 4 mesi a partire presumibilmente dal prossimo autunno) e infine il collaudo.

© Riproduzione riservata