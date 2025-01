L’amministrazione comunale di Porto Torres punta sull’ampliamento del Pul, Piano di utilizzo dei litorali, lo strumento destinato a disciplinare le attività turistico-ricreative e i servizi di supporto alla balneazione nel litorale turritano.

Il finanziamento concesso dalla Regione Sardegna al Comune, di circa 60mila euro, consentirà agli uffici tecnici di avviare l’iter di aggiornamento del Piano, anche attraverso la fase interlocutoria con gli altri enti sovraordinati, quali l’Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna, il Consorzio industriale provinciale di Sassari, l’Ente Parco nazionale dell’ Asinara e i soggetti privati, sotto i quali si trovano alcune aree della costa che si estende dalla zona industriale all’isola Piana, quest’ultima per la prima volta verrà compresa nel Pul. «Questo offre al Comune la possibilità di fare nuove concessioni e di realizzare nuove aree parcheggio, oltre a ulteriori servizi e aree attrezzate in area demaniale e retrodemaniale», osserva Mario Cappai, dirigente e responsabile del Piano dei litorali. Il documento di pianificazione strategica, approvato lo scorso giugno, è indispensabile per lo sviluppo turistico-ambientale e per la salvaguardia del patrimonio naturalistico presente della costa.

«Per un adeguato sviluppo turistico è anche fondamentale completare la progettazione del Pul e coordinare gli interventi nelle spiagge di competenza di altri enti», spiega il sindaco Massimo Mulas «come le spiagge cittadine sotto l’amministrazione della Port Authority e l’arenile di Fiume Santo di competenza del Consorzio industriale. L’obiettivo è di dotarci di uno strumento completo, capace di favorire uno sviluppo turistico possibile e lungimirante sull'intero territorio».

Il Piano definisce tutti gli aspetti relativi all’utilizzo del litorale, introducendo alcune importanti novità nel segno dell’ampliamento e dell’integrazione dei servizi, sia pubblici che privati, offerti nella costa turritana.

A nord-ovest dell’arenile il Pul individua i punti in cui localizzare i giochi per bambini, il box per il noleggio di attrezzature per snorkeling, l’area per il noleggio di ombrelloni sdraio e lettini, l’info-point, le rastrelliere per le bici e il punto ristoro. In prossimità della spiaggia dello Scoglio Ricco, attualmente interessata da fenomeni di erosione costiera e pericolosità geomorfolofica, il Pul prevede il mantenimento dell’area di sosta veicolare prossima alla strada provinciale avente una superficie di circa 3850 mq, destinata ad ospitare un numero massimo di 150 posti auto.

