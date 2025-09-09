Porto Torres, amministrative 2026: il Pd convoca l'assemblea degli iscrittiI dem vuole riproporre la candudatura del sindaco Massimo Mulas
Il Partito democratico di Porto Torres, dopo la proposta della candidatura dell’attuale sindaco Massimo Mulas alle amministrative della prossima primavera, convoca l’assemblea degli iscritti al Pd, giovedì 11 settembre alle 17.30 nella sezione del corso Vittorio Emanuele, per valutare le possibili alleanze con i partiti di coalizione. L'ampliamento di una alleanza politica si riferisce all'ingresso di nuovi partiti o gruppi all'interno di gruppo di forze politiche già esistente per raggiungere un obiettivo condiviso. Un processo che mira ad aumentare il consenso della coalizione, coinvolgendo attori che precedentemente non ne facevano parte e che intendono aderire in questo momento che da inizio alla campagna elettorale. Al momento la compagine di governo che sostiene il sindaco Mulas, è composta dal Partito democratico, il gruppo di Orizzonte Comune, Progetto Turritano. La coalizione del campo largo potrebbe vedere l’adesione di altri gruppi di sinistra e altri esponenti provenienti dal centrodestra, attualmente all’opposizione.