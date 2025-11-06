Cantieri aperti per i lavori di ampliamento del cimitero comunale di Ponte Pizzinnu, a Porto Torres, interventi affidati alla Idea Costruzioni srl per un importo di 114mila e 680 euro. Il progetto definitivo redatto dal raggruppamento di professionisti, l’architetta Angela Careddu e l’ingegnere Marina Fois, consentirà di restituire decoro all’area cimiteriale e di realizzare nuovi loculi, una delle problematiche che ricorre spesso e che l’amministrazine affronta attivando un procedimento di revoca provvisoria delle concessioni in vita di loculi nei due cimiteri comunali. L’intervento prevede anche la sistemazione della recinzione che consentiva l’ingresso di animali all’interno dei camminamenti di accesso all’area cimiteriale. Nel frattempo il Comune procederà d’ufficio alle operazioni di estumulazione e deposito dei resti mortali o ceneri nell’ossario comune, per riacquisire il possesso dei loculi, mentre rispetto alla scadenza delle fosse di inumazione che risultano in elenco, l’ente comunale procederà secondo regolamento.

