Il Parco nazionale dell’Asinara avvia la procedura per l’attivazione del corso di perfezionamento per guide esclusive del parco, figure professionali già abilitate a svolgere determinate attività. Quaranta le candidature ammissibili, in possesso dei requisiti richiesti da bando, che comprende le guide ambientali escursionistiche iscritte al Registro regionale o socie di associazioni di categoria che risultano nei registri del Mise, guise iscritte nell’elenco nazionale, o guida turistica sportiva iscritta nel registro regionale. L’elenco ufficiale degli ammessi, approvato dall’Ente Parco, consentirà una volta terminato il percorso di formazione, di aggiornare il registro delle guide. Si tratta di figure ufficiali, formate e autorizzate dall'Ente Parco, che accompagnano i visitatori garantendo il rispetto delle norme ambientali e della sicurezza nell'Area Marina Protetta. Svolgono un ruolo fondamentale di divulgazione ambientale, storica e naturalistica, valorizzando la biodiversità e l'ex colonia penale dell'isola.

