Con l’obbiettivo di prevenire il disagio giovanile, le dipendenze patologiche e i comportamenti a rischio, attraverso l’informazione, la conoscenza e l’ascolto, il Comune di Sennori ha aderito al progetto “WeFree – Viaggio a San Patrignano” con il quale gli studenti dell’Istituto comprensivo Sorso-Sennori, potranno visitare, nell’ambito di un viaggio di istruzione, la Comunità di San Patrignano, in provincia di Rimini, cooperativa sociale che da oltre 40 anni offre nelle sue strutture e con personale specializzato, un aiuto gratuito a ragazze e ragazzi con problemi di dipendenza, accompagnandoli in un percorso di recupero del loro cammino e della loro vita.L’accordo di adesione al progetto WeFree, primo in assoluto in Sardegna, è stato sottoscritto ieri al Comune dal sindaco, Nicola Sassu, con la rappresentante per la Sardegna della Comunità San Patrignano, Pina Mancheddu, presidente della locale associazione Agad Amici di San Patrignano, il dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo Sorso-Sennori, Carlo Orrù, gli assessori e i consiglieri comunali.

Grazie a questo progetto i ragazzi delle classi terze della scuola secondaria di primo grado di Sennori saranno guidati in un percorso educativo con momenti preparatori e attività di sensibilizzazione, che culmineranno nella visita alla Comunità di San Patrignano. Qui gli studenti potranno conoscere direttamente la realtà dell’associazione, le attività quotidiane, i laboratori professionali, incontrare i giovani ospiti e ascoltare la loro testimonianza. Un’esperienza che fornirà ai ragazzi le conoscenze sulle tematiche delle dipendenze, sull’importanza delle scelte di vita e della responsabilità personale. Sul valore del lavoro, delle regole e delle relazioni sane, nonché sulle possibilità di riscattarsi dagli errori e di cambiare.

«Prevenire il disagio giovanile nella nostra società, stare vicino ai ragazzi e accompagnarli in un percorso di crescita che offra loro gli strumenti per tutelare il proprio benessere fisico e psicologico, affinché possano essere parte attiva di una comunità coesa e responsabile, è uno degli obbiettivi principali delle politiche educative e sociali della nostra Amministrazione», commentano il sindaco, Nicola Sassu, e la consigliera con delega alla Pubblica istruzione, Leonarda Casu. «Per questo abbiamo aderito con convinzione al progetto WeFree della Comunità San Patrignano, certi che sia un’esperienza altamente formativa da cui i nostri ragazzi potranno trarre vantaggio, arricchendo le proprie conoscenze e la propria consapevolezza su problematiche sociali che investono tutta la società».

