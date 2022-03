Quando si dice che la raccolta differenziata deve crescere, così come la civiltà delle persone. L’associazione di volontari Clean Up Porto Torres si è fatta promotore di una importante iniziativa gratuita, realizzando un grande raccoglitore, interamente in legno, che potrà contenere materiale plastico, carta e vetro. È stato posizionato nel parco di Balai, il luogo simbolo della città, visitato e scelto da molti turisti.

“Abbiamo deciso di smettere di lamentarci e di costruire questo contenitore da regalare alla nostra Porto Torres per far sì che la città possa avere cura di questo luogo – dicono i volontari Clean Up – un progetto attuato a nostre spese con la collaborazione di Faendho, Striano creazioni e Sarda Pellet”. Un primo passo, con la prospettiva di creare altri contenitori da posizionare nei punti critici della città. Una bella immagine, una struttura che ben si sposa con il paesaggio di Balai, un’alternativa utile ai tanti cestini che poco sono adatti a raccogliere i rifiuti. Sono poco capienti e si riempiono in fretta, lasciando che la spazzatura cada per terra. Il parco lungo la fascia costiera, spesso, viene scelto per consumare un pranzo d’asporto e la sera è luogo di ritrovo di tanti ragazzi per pizzate e aperitivi.

“Niente di sbagliato, anzi, - dice l’associazione Clean Up – il problema risiede nell’inciviltà di alcuni che non si curano delle tracce che lasciano: lattine, fazzoletti e residui di cibo”.

