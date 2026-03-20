Porto Torres: affidati i lavori di ampliamento del cimitero Ponte PizzinnuL’intervento consente di mettere in sicurezza la recinzione per impedire l’ingresso di animali
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Il Comune di Porto Torres ha aggiudicato i lavori di ampliamento e messa in sicurezza del cimitero comunale di Ponte Pizzinnu, un intervento affidato alla ditta AAC Cooperativa sociale con sede locale per un importo di circa 252mila euro.
L’opera si inserisce nel Programma triennale delle opere pubbliche approvato dalla giunta Mulas, che ha dato il via libera al progetto esecutivo per un importo complessivo di 400mila euro di cui 230mila per lavori.
Il piano consentirà di restituire decoro all’area cimiteriale e di realizzare nuovi loculi, una delle criticità che ricorre spesso e che l’amministrazione comunale sta affrontando con l’attivazione della procedura di revoca provvisoria delle concessioni in vita di loculi nei due cimiteri comunali.
L’intervento consente di mettere in sicurezza la recinzione per impedire l’ingresso di animali all’interno dei camminamenti di accesso all’area cimiteriale, una criticità segnalata più volte in considerazione della località periferica del camposanto.