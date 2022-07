Giovanni Sotgiu, 68 anni, non era un barbiere di Porto Torres, era il barbiere per eccellenza della città. Certamente il più conosciuto: punto di riferimento di intere generazioni. È morto dopo una lunga malattia, contro la quale ha lottato con forza. La notizia della sua scomparsa ha fatto subito il giro della città e dell'intera Isola, in cui Giovanni era molto conosciuto. E non solo dagli addetti ai lavori.

Schietto, allegro, dalla battuta facile, era soprattutto il barbiere dei giovani, sempre aggiornato e al passo con le nuove mode e tagli dei tempi. Dei ragazzi era spesso anche il confidente, come i veri barbieri di una volta. Per tutti una parola di incoraggiamento e di conforto. Giovanni Sotgiu iniziò presto il suo mestiere, nella bottega di Giovannino Madeddu (in corso Vittorio Emanuele), diventato a sua volta il barbiere più vecchio d'Italia. Poi il trasferimento in un'attività tutta sua in via Ettore Sacchi, dove ha esercitato la professione per decenni. Sempre con grande passione e umiltà. Con lui se ne va un pezzo importante della città: quella laboriosa e al servizio degli altri.



