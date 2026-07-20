I servizi straordinari coordinati di controllo nel territorio sono disposti dal Prefetto di Sassari, d’intesa con i vertici provinciali delle Forze di Polizia, in occasione della stagione estiva, spesso caratterizzata da un maggior flusso di persone e di circolazione di mezzi.

In particolare venerdì 17 luglio, si è proceduto con l’impiego di equipaggi della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e della Polizia Locale ad effettuare dei controlli mirati su persone e su 45 veicoli, nell’ottica di assicurare una più incisiva attività di prevenzione e repressione dei reati dovuti all’incremento della presenza di turisti.

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