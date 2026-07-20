Sassari è scesa oggi in piazza per Abderrahim Fakir, morto ieri a Bologna durante un intervento della polizia di Stato. Sulle circostanze della morte del 42enne di origine marocchina indaga ora la procura della città emiliana.

I partecipanti alla manifestazione sassarese di piazza Azuni si sono riuniti sotto l’egida di Culleziu contra a la gherra vedendo la presenza di Anpi, Arci, Resiste Sassari, Comitato 25 aprile, Trans support, Collettiva Barrosa ed Emergency. Molto critici i toni dei diversi interventi sull’accaduto, sia sulle forze dell’ordine che sul personale sanitario presente sul luogo del decesso. Un episodio che qualcuno ha anche voluto associare alla scomparsa di Carlo Giuliani di cui proprio oggi ricorre un quarto di secolo dalla sua uccisione avvenuta nel corso del G8 di Genova nel 2001.

Ma le considerazioni odierne sono andate oltre lo scenario bolognese stigmatizzando quella che è stata definita l’”onda nera” che starebbe investendo l’Italia.

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