Incivili sulla costa del Nord Ovest della Sardegna, pronti a scaricare rifiuti di ogni sorta ai lati della strada o in prossimità degli arenili.

Le ultime discariche sono state avvistate dagli automobilisti, a pochi metri dalla spiaggia di Ezzi Mannu, nel litorale di Stintino, cumuli di buste di spazzatura, vecchie sedie pieghevoli, plastica e vetro abbandonati tra i cespugli ma comunque visibili dalla strada poco distante da uno stabilimento balneare.

Proprio qualche settimana fa il Comune di Stintino per garantire la sicurezza di tutti, prevenire gli incendi e proteggere le dune, ha imposto regole rigide, attraverso un’ordinanza sindacale firmata dalla sindaca Rita Vallebella, fondamentale per evitare il parcheggio selvaggio, che blocca i mezzi di soccorso e le vie di fuga, ma anche per garantire il rispetto delle regole ambientali.

Un provvedimento per assicurare un presidio costante in una delle località che, insieme alle strade di penetrazione, sono investite ogni estate da un afflusso imponente con diverse migliaia di presenze giornaliere.

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