È il portotorrese Riccardo Fadda ad aggiudicarsi il primo PT Poetry Slam organizzato dalla sezione sarda della Lips (Lega Italiana Poetry Slam) che vede il ritorno in città delle sfide poetiche e performative che da anni infiammano i palchi e spazi artistici e culturali dell'Isola.

L'evento si è tenuto domenica scorsa alla Taberna Cervisia, ed è stato dedicato a tre figure protagoniste della scena culturale turritana scomparse negli ultimi anni: il titolare del circolo culturale Margutta Gigi Pittalis, il poeta di strada Mario Sedda e il cantautore Marco Perantoni.

Riccardo “RD” Fadda, cantante e fondatore del gruppo Stranos Elementos e del collettivo artistico Az.namusn.Art, si è imposto sugli altri partecipanti – guadagnando l'accesso alle fasi finali del Campionato del Poetry Slam Sardegna - grazie ad alcuni testi inediti del suo nuovo disco solista attualmente in lavorazione, dedicati al disagio sociale turritano e alla tragica fine di Mario La Morte, accoltellato e nascosto fra dei cespugli nell'aprile del 2021, di cui non sono ancora stati individuati i colpevoli.

Secondo classificato Tommaso Virgo da Firenze, terzo posto al sassarese Aleandro Calvi a completare il podio finale decretato dalla giuria popolare scelta - secondo la regola del Poetry Slam - tra il numeroso e appassionato pubblico presente, che ha valutato l’esibizione con solo voce e corpo a dare anima ai testi scritti dai singoli performer, senza limiti di tema, forma e lingua e senza l'uso di oggetti scenici e accompagnamenti musicali.

In gara con loro gli altri poeti e performer: Terri Melon da Cagliari, Francesca Farina da Alghero, Roberto Solinas di Porto Torres e Roberto Demontis da Sassari.

La kermesse, che ha visto un alternarsi di testi in lingua italiana e sarda (in diverse varianti fra cui quella turritana e campidanesa) con commistioni di stili e generi, è stata presentata e animata da Isidoro Carta, all'esordio come maestro di cerimonia, con il supporto del veterano Giovanni Salis come notaio di gara.

