Paura in pieno centro cittadino a Porto Torres: nella notte una Fiat 500 di proprietà di una ragazza, parcheggiata di fronte a Piazza Marinaru, è stata distrutta dalle fiamme.

Il fuoco sarebbe stato appiccato dai piromani, secondo le testimonianze rese dai residenti ai carabinieri della compagnia di Porto Torres, i quali stanno indagando sulle cause dell’incendio. Ingenti i danni alla carrozzeria nella parte anteriore della Fiat.

Solo un mese fa, il 27 giugno scorso, era stata incendiata l’auto del padre della donna, una Fiat Panda posteggiata in piazza delle Regioni, proprio sotto la palazzina dove risiede il proprietario che invano aveva tentato di spegnere il rogo.

Le fiamme nonostante l'intervento dei vigili del fuoco avevano avvolto e ridotto in cenere il mezzo. Un doppio incendio denunciato alle forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per risalire agli eventuali colpevoli. Sul posto l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha evitato il propagarsi delle lingue di fuoco anche alle auto vicine. Per la famiglia, colpita due volte in così poco tempo, c’è allarme e preoccupazione.

