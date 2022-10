Caccia all'auto pirata che ieri sera ha urtato uno scooter facendo cadere il conducente, un ragazzo di 14 anni, senza fermarsi a prestare soccorsi.

L'incidente è avvenuto a Porto Torres poco prima delle 20, in via Sassari, nell’incrocio con via Balai. Il ragazzo stava procedendo verso il centro cittadino, poco più avanti i suoi amici viaggiavano a bordo di un’altra moto, quando raggiunta l’intersezione con via Balai una vettura, probabilmente per una mancata precedenza, lo ha investito senza fermarsi.

Il 14enne è rimasto a terra, riportando lievi ferite ad una gamba. Gli amici, ritornati indietro, hanno visto la moto per terra e l’automobilista allontanarsi in direzione di via Balai.

Uno dei ragazzi è riuscito a fotografare l’auto pirata. Sul posto erano intervenuti i carabinieri della Radiomobile di Porto Torres che indagano sull'accaduto, i vigili del fuoco per la messa in sicurezza e i sanitari del 118 che avevano trasferito il 14enne all’ospedale di Sassari per accertamenti.

