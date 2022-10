Un ragazzo di 14 anni è stato investito da un’auto pirata mentre viaggiava a bordo di uno scooter.

L’incidente stradale è avvenuto intorno alle 20 a Porto Torres, lungo la trafficata via Sassari, in prossimità dell'incrocio con via Balai.

Secondo quanto ricostruito l’adolescente procedeva sulla strada con la sua moto, seguito dai suoi amici a bordo di un altro mezzo. Superato l’incrocio con via Balai, i suoi coetanei si sono accorti di averlo perso di vista. Ritornati indietro per recuperarlo hanno visto la moto del 14enne per terra, mentre il conducente della vettura che lo aveva travolto non si è fermato per prestare soccorso, scappando in direzione via Balai.

Uno dei ragazzi è riuscito a fotografare la targa, testimoniando quanto visto ai carabinieri di Porto Torres accorsi sul posto per i rilievi. Il ragazzo investito, assistito dagli operatori sanitari del 118, è stato trasferito al Santissima Annunziata per accertamenti, mentre i vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza la strada. I militari hanno raccolto gli elementi per rintracciare l’auto pirata.

