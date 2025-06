“Poni menti a me” di Beppe Dettori, dopo il clamoroso successo di Porto Torres e Sassari - domenica scorsa a Palazzo di Città - arriva a Sorso, prossima tappa di questo straordinario viaggio musicale e identitario che venerdì 27 giugno alle ore 19 avrà Palazzo Baronale come suggestivo sfondo di uno spettacolo diventato già "stotia".

“Poni menti a me” è un progetto discografico in lingua Sassarese Turritano a tutela delle lingue minoritarie immaginato da Beppe Dettori in seno all’Associazione culturale musicale “Sa Perbeke”. Un album declinato in 4 concerti formato showcase programmati nei 4 Comuni del nord ovest della Sardegna - Porto Torres, Sassari, Stintino e Sorso - dove si parla Sassarese Turritano. L’album è composto da 17 brani di cui 15 in Sassarese Turritano, uno in bittese (“Bianca che nie”) e un’unica cover, in algherese (“Daspeltata serenata Tereseta”).

I 4 concerti/showcase sono inseriti nel cartellone del festival “Animas - Radici e Futuro, Music Contest”. Prossimi appuntamenti il 27 giugno 2025 a Sorso negli spazi del Palazzo Baronale alle ore 19:30 e il 04 luglio 2025 a Stintino in largo Cala d’Oliva alle ore 21. Suonano, cantano e partecipano al progetto “Poni menti a me”: Cristiano Caria (basso), Marcello Canu (batteria), Andrea Carlo Pinna (violino), Peppino Anfossi (violino), Giovannino Porcheddu(voce, chitarra classica e percussioni), Martino Roggio (chitarre acustiche), Driven, (Eleonora Dettori basso, Mirko Doro chitarra elettrica, Giuseppe Fara batteria), Zeppàra (Tore Santona chitarra classica, Battista Nuvoli voce, Tore Nuvoli voce e chitarra classica). E ancora Giada Moschella (chitarre elettriche), Angelino Delogu (voce), Andrea Desole (voce), Denise Gueye (voce) e Pierpaolo Sechi (cori). Voce, chitarre acustiche e baritone, armonica e percussioni Beppe Dettori, che ha curato anche arrangiamenti e produzione artistica.

