Si è concluso oggi il progetto di educazione stradale rivolto alle classi terze della scuola primaria di via Marconi a Sennori. Un progetto fortemente voluto dall’amministrazione comunale e dalla Polizia locale e condiviso dal dirigente scolastico Orrù. Gli agenti hanno avviato un percorso educativo nella scuola, finalizzato a insegnare e sensibilizzare i bambini a vivere la strada in maniera consapevole, sicura e responsabile da protagonisti del traffico, sia come pedoni, sia come ciclisti e futuri motociclisti e automobilisti. A conclusione del progetto, alla presenza del sindaco, Nicola Sassu, degli assessori, Giovannino Mannu (Polizia locale), e Leonarda Casu (Pubblica istruzione), e del comandante della polizia locale, Gabriele Oggiano, i bambini delle classi terze si sono riuniti nel piazzale Leonardo Da Vinci portando le loro biciclette e monopattini, per mettere in pratica e sperimentare le nozioni acquisite in un piccolo percorso stradale realizzato ad hoc, sotto la supervisione degli agenti. Al termine della giornata è stata consegnata loro, come ricordo di questa esperienza, la patente dello scolaro.

