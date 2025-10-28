Tre serate in compagnia di poeti e poetesse ad alto tasso performativo, con un poetry slam a Porto Torres (domenica 2 novembre, alle 20, alla Taberna Cervisia ), e le presentazioni a Sassari dei libri di due poeti nati in Sardegna e riconosciuti internazionalmente: Sergio Garau con “Risolza” (martedì 4, alle 18:30 al Vecchio Mulino) e Alberto Masala, una delle voci più influenti della poesia orale e civile, pubblicato in Italia, Usa e Europa, che torna eccezionalmente nell’isola con “Una cantada” (giovedì 6 novembre, alle 21, allo Spazio Bunker).

Sono i nuovi appuntamenti, tutti a ingresso gratuito fino a esaurimento posti, della rassegna letteraria “Il rumore delle pagine” organizzata dal Caats – Cunsorziu Artistas Artesanos Turritanos Sardos – con il contributo della Regione e della Fondazione Sardegna.

Alberto Masala sarà infatti ospite del Poetry Slam del 2 novembre a Porto Torres (Taberna Cervisia, via Ponte Romano, h.20), mentre Sergio Garau sarà l’Mc e avrà il compito di scaldare il pubblico – e la giuria scelta tra il pubblico - e presentare i poeti in gara: Roberto Demontis, Gaetano Duclo, Ostica Roca, Riccardo RD Fadda, Giadadea e Silvia Piana.

L’evento è in collaborazione con la sezione Sardegna della Lips – Lega italiana Poetry Slam ed è valido per il campionato nazionale. La serata sarà anche l’occasione per iscriversi personalmente al prossimo slam in programma a dicembre, ma lo si può anche fare mandando una mail a:info.caats@gmail.com.

