Valentina Mastroianni ritorna nell’Isola per presentare il suo ultimo libro, scritto dopo la morte del piccolo Pece.

L’appuntamento è per domani, martedì 24 marzo alle 18.30 nell’ex convento dei Cappuccini di Ploaghe. La storia è ambientata tra le corsie del Gaslini e l’azzurro del mare di Genova, e racconta di “Cece”, il piccolo Cesare Zambon, deceduto lo scorso anno a causa di una malattia incurabile, non è il racconto di una sconfitta ma il diario di un percorso tanto duro quanto ricco di scambi.

Mentre una malattia rara aggredisce la sua esistenza, Cesare reagisce ascoltando le sue canzoni preferite ed esprimendo i suoi desideri: fare un giro in moto, in barca a vela, andare al parco. Valentina Mastroianni, sua madre, ha scelto di non chiudersi nel dolore e di custodire i ricordi e la bellezza del tempo trascorso con Cesare in un nuovo libro. Al suo fianco ci sarà Giusy Manca che dialogherà con l’autrice.

L’incontro è realizzato da Lìberos nell’ambito del festival Éntula con il sostegno del Comune di Ploaghe e in collaborazione con il Sistema bibliotecario Coros Figulinas, la cooperativa Comes, la libreria Koinè Ubik di Sassari e i Centri odontoiatrici Massaiu.

© Riproduzione riservata