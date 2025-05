Ha preso definitivamente il via il programma di manutenzione della viabilità interna voluto dall’amministrazione comunale di Ploaghe. Un programma suddiviso in due distinti progetti che avranno il compito di riqualificare significativamente diverse strade del paese migliorandone la sicurezza e il decoro. Il primo intervento, del valore complessivo di 330mila euro, comprende la realizzazione del nuovo manto stradale nei seguenti tratti: ingresso del paese dalla stazione ferroviaria fino al parco inclusivo, Corso Spano nel tratto centrale successivo all’ex Cinema, via Sardegna, via Leonardo da Vinci, via 25 Aprile e alcuni tratti del Corso Regina Margherita e di via Roma.

Nei tratti dove sarà necessario verrà realizzata la scarifica del manto esistente al fine di evitare di sollevare eccessivamente la quota della strada. Il secondo progetto, del valore complessivo di 520mila euro riguarda sia la sistemazione di diverse strade che la realizzazione di alcune importanti opere di urbanizzazione fra le quali l'impianto di sollevamento fognario della zona di “Maria Marronca” e una condotta idrica nella della zona di Laredu. Gli interventi di nuova pavimentazione riguarderanno: via Verdi, via Palas de Monte, via Amsicora - tratto alto, via Arrio, via Tempio, via Martini, via San Matteo, Piazza Decastro, via Corsica, via Pietro Salis, un tratto nell'area esterna del cimitero, via Lei Spano, via Arnosio ed alcuni ripristini in zona Santa Caterina. Nel progetto sono inoltre presenti alcune opere necessarie per migliorare la sicurezza stradale di veicoli e pedoni fra cui la sistemazione dell'incrocio fra via della Libertà e via Laredu e la realizzazione di due isole spartitraffico con attraversamenti pedonali rialzati nella via Palas de Monte.

Soddisfatto il sindaco Carlo Sotgiu: «Con questi interventi intendiamo migliorare significativamente la viabilità interna al centro abitato garantendo la sicurezza dei pedoni e degli automobilisti. Il programma inoltre prevede la realizzazione della segnaletica in diverse zone del paese nonché la modifica di alcune fermate degli autobus sempre a vantaggio della sicurezza. Si tratta di investimenti importanti realizzabili grazie a finanziamenti regionali ottenuti a seguito della costante programmazione effettuata negli ultimi anni».

© Riproduzione riservata