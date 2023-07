In attesa di festeggiare l'atteso ferragosto ploaghese, il comune di Ploaghe ha deciso di promuovere una serie di appuntamenti per tutto il mese di luglio, rivolti a tutte le fasce d'età.

Venerdì 14 luglio, alle 18, presso la Casa del Fanciullo in Piazza San Pietro, sarà inaugurata la mostra degli allievi del laboratorio di pittura, a cura dell'artista Maria Franca Vargiu, in collaborazione con la Biblioteca Comunale di Ploaghe, che resterà aperta al pubblico fino a domenica 16 luglio. Alle 21.00, presso l'ex Convento, ci sarà la proiezione del docufilm "Io chi sono? In viaggio con Battiato" di Lino Pinna.

Sabato 15 luglio, alle 21.30, è in programma la presentazione del libro di Nando dalla Chiesa "La legalità è un sentimento", per il festival Letterario Èntula.

Cultura, arte, ma anche divertimento e intrattenimento all'insegna dell'inclusione saranno protagonisti, giovedì 20 luglio alle 21.30 in piazza Convento e giovedì 27 luglio in piazza San Pietro, dove si terranno due serate di musica e ballo liscio e latino americano in compagnia di Antonio Tanca e Margherita. Venerdì 21 luglio, invece, l'Associazione Nessuno Escluso invita tutti alla "Festa di mezza estate" che si terrà a partire dalle 19 al Parco Inclusivo.

Inoltre la Biblioteca Comunale ha organizzato diversi laboratori di lettura e animazione, suddivisi per fasce d'età, nell'ambito dell'iniziativa "Estate in Biblioteca".

Infine, venerdì 28 luglio, alle 21.30, presso l'ex Convento, si terrà la performance di Matteo Fratarcangeli "L'uomo mercificato ed omologato", sulla poetica di Pier Paolo Pasolini.

Antonio Caria

