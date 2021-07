Sarebbe dovuto essere agli arresti domiciliari, invece aveva fatto perdere le proprie tracce da venerdì scorso. I carabinieri di Ploaghe lo hanno sorpreso mentre rientrava nella sua abitazione per recuperare alcuni effetti personali. L’uomo, 38 anni, alla vista dei militari ha tentato di nascondersi con un lenzuolo ma è stato tutto inutile. I carabinieri lo hanno fermato e arrestato per evasione.

Dopo alcune ore nelle camere di sicurezza della stazione, l’arresto è stato convalidato con il trasferimento nel carcere di Bancali.

L’uomo era finito in manette e ai domiciliari lo scorso 26 giugno per uno scippo a un’anziana. Durante le indagini era emerso pure che su di lui pendeva un’ordinanza che disponeva gli arresti domiciliari, emessa dal tribunale di Sassari, per una rapina commessa il 30 maggio ai danni di un pensionato di 72 anni.





