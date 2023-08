Il comune di Ploaghe amministrato dal sindaco Carlo Sotgiu ha deciso di intervenire per la manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della viabilità urbana grazie a due importanti progetti recentemente finanziati. Il primo è stato finanziato dall'Assessorato regionale ai Lavori pubblici per 300mila euro, ai quali si aggiungeranno 30mila euro di cofinanziamento comunale.

Il secondo progetto esecutivo, di 520mila euro, che verrà approvato nelle prossime settimane, riguarda i “Lavori di urbanizzazione primaria e secondaria, viabilità e infrastrutturazione urbana” e prevede la sistemazione di numerose strade del paese oltre alla realizzazione di un impianto di sollevamento fognario al servizio degli edifici della zona di “S’Iscalone”, la realizzazione di una condotta idrica in Via Laredu, la messa in sicurezza di diversi tratti stradali che richiedono intervento immediato come Via Palas de Monte, in cui verranno realizzate isole spartitraffico per la riduzione della velocità, o come l’incrocio fra via Padre Nicolò, Via della Libertà, Viale Europa, Via Laredu.

Saranno interessati dai lavori l’ingresso del paese, dalla stazione ferroviaria fino al parco inclusivo, via Sardegna, corso Regina Margherita, via Leonardo da Vinci, via XXV aprile, piazza Repubblica, corso Giovanni Spano, via Roma, via Chidarone, via Verdi, e diversi altri tratti sia del centro storico che del resto del paese.

«I finanziamenti ottenuti dalla Regione - spiega il primo cittadino - sono frutto di una scrupolosa programmazione che ci ha visto redigere diversi progetti esecutivi alla ricerca di finanziamenti adeguati. Con questi due progetti, del valore complessivo di 850mila euro, si attuerà una profonda riqualificazione della viabilità nel nostro paese necessaria per la sicurezza dei nostri concittadini».

Dello stesso avviso il vice sindaco e assessore ai Lavori pubblici e alle manutenzioni Giammario Busellu: «Con questi lavori, che puntiamo ad appaltare nei prossimi mesi, metteremo in sicurezza numerosi tratti stradali del paese e realizzeremo alcune infrastrutture richieste da tempo dai nostri concittadini. Negli interventi è anche prevista la posa di attraversamenti pedonali rialzati nei tratti stradali più sensibili, a beneficio degli automobilisti e soprattutto dei pedoni».

