C’è il via libera per il “Recupero dei capannoni ex Genio Militare per la realizzazione di un polo per la produzione, valorizzazione e promozione dei saperi locali”.

Con la firma della prima delle due convenzioni previste, è partito definitivamente il percorso di riqualificazione urbana dell’area limitrofa alla stazione ferroviaria. Si tratta di un’area di quasi 7000 mq che ospita due capannoni storici della dimensione di 750 mq ciascuno ed un edificio isolato che si sviluppa su due livelli. L’idea di intervenire sui capannoni nasce nel 2018 quando la Regione Sardegna ha pubblicato un avviso rivolto ai comuni relativo ai: “Programmi integrati di riqualificazione urbanistica di aree a valenza ambientale caratterizzate dalla presenza di elementi infrastrutturali e insediativi”.

L’amministrazione comunale ha quindi presentato un progetto che prevedeva la redazione di uno studio urbanistico, cosiddetto P.i.r.u. (Programmi integrati per il riordino urbano), nonché la successiva realizzazione dell’opera. Ora la regione ha finalmente attivato la procedura per il finanziamento dell’intervento con i primi 50.000 euro, per la redazione del P.i.r.u., a cui seguirà una ulteriore convenzione per la realizzazione dell’intero intervento per un importo complessivo di 2.630.000 euro di cui 263.000 a carico dell’amministrazione comunale. Il progetto rappresenta un intervento strategico di rigenerazione urbana e ambientale, che punta alla rinascita di un’area di grande valore storico e paesaggistico e prevede il recupero e la rifunzionalizzazione dei capannoni ex Genio Militare, che diventeranno un centro dedicato alla produzione e alla valorizzazione dei saperi e delle produzioni tradizionali di Ploaghe e del territorio circostante.

Il nuovo polo sarà uno spazio vivo e multifunzionale, pensato anche per ospitare attività culturali, espositive, laboratori e iniziative di promozione delle eccellenze locali.

Elemento qualificante del progetto è la realizzazione di un sovrappasso pedonale sulla linea ferroviaria, che consentirà il collegamento diretto tra i capannoni e il paese, ricucendo l’area che contiene anche la pista di atletica ed il pip (piano di insediamento produttivi), con il centro abitato. Altro elemento distintivo è la realizzazione di una piastra coperta, di oltre 400 metri quadri, per eventi e manifestazioni pubbliche, come il carnevale, fiere, esposizioni e iniziative culturali e promozionali legate alle tradizioni locali.

«Questo progetto – dichiara il sindaco Carlo Sotgiu – rappresenta un investimento importante per la comunità e per il futuro del paese. Coniuga recupero, sostenibilità e valorizzazione dei saperi locali, offrendo nuove opportunità di crescita economica, culturale e sociale. È un passo decisivo verso una Ploaghe più connessa, vivibile e attenta al proprio patrimonio».

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