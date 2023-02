Nuovi fondi per Ploaghe.

Stavolta ad annunciarlo è stato il sindaco, Carlo Sotgiu, che ha annunciato il finanziamento in arrivo di circa 180mila euro per l'efficientamento energetico del Centro Sociale Don Usai, già oggetto nei giorni scorsi di alcuni lavori di manutenzione. «Si procederà – spiega il primo cittadino – con la realizzazione del nuovo impianto di climatizzazione con pompa di calore, fotovoltaico con accumulo e relamping dell'illuminazione». I soldi sono stati ottenuti «avendo vinto un bando del ministero dell’Ambiente. I lavori consentiranno un notevole risparmio energetico ed un piccolo ma significativo contributo per la riduzione delle emissioni».

«Buone notizie che si aggiungono a quelle arrivate nelle scorse settimane con il finanziamento del nuovo serbatoio comunale, delle chiese di San Pietro e San Sebastiano, per la viabilità rurale, per il campo di padel, per i Candelieri, per attrezzature ludiche delle scuole materne e per la sistemazione del campo di calcio del S.G.B. che si spera possa essere dato in gestione a livello locale. Un grazie di cuore a tutte le persone che hanno contribuito a ottenere questo ottimo risultato», conclude Sotgiu.

