È scolpito sulla sabbia di Platamona l’abbraccio di Elena alla sorella Giulia Cecchettin, la studentessa di 22 anni uccisa l’11 novembre del 2023 dal suo ex fidanzato Filippo Turetta, condannato all’ergastolo per omicidio volontario.

L’immagine di sabbia delle due sorelle, realizzata sulla spiaggia del litorale di Sorso dall’artista Nicola Urru, è testimonianza del grande amore per un “angelo” volato via troppo in fretta, e di una decisione del tribunale non pienamente condivisa.

«Una sentenza giudiziaria non corrisponde sempre alla realtà dei fatti». Così ha dichiarato Elena Cecchettin dopo la decisione della Corte d’Assise di non riconoscere l'aggravante dello stalking e della crudeltà a Turetta. «È una mancanza di rispetto anche alla famiglia, l'ennesima conferma che alle istituzioni non importa nulla delle donne», ha poi aggiunto Elena. «Sapete cosa ha ucciso mia sorella? Non solo una mano violenta, ma la giustificazione e il menefreghismo per gli stadi di violenza che anticipano il femminicidio».

© Riproduzione riservata