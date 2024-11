Che fine ha fatto il cantiere della piscina coperta? Lo chiede il direttivo cittadino di Forza Italia, facendo notare che è ormai trascorso un anno «da quando la precedente Amministrazione di centrodestra approvò il Bilancio e stanziò 358.741,00 euro per il completamento di un lotto che avrebbe permesso di rendere quantomeno fruibile la piscina comunale coperta. Da allora è tutto fermo».

Gli azzurri si dicono preoccupati per lo stato di abbandono della struttura, «nonostante vi siano le risorse necessarie per la fruizione dell’unico plesso natatorio coperto di Alghero. Si trattava infatti di somme chieste dall’ex assessore alle Opere Pubbliche Peru ed ottenute grazie al contributo dell’ex assessore Caria affinché si procedesse ad un primo intervento. Inoltre, nelle more dello stanziamento, l’assessorato alle opere Pubbliche presentava un’ulteriore richiesta di finanziamento affinché si potesse concludere l’intervento sull’impianto natatorio nella più moderna ottica di creare un polo sportivo dove le diverse strutture fossero collegate tra loro. Ad oggi, nessun passo in avanti è stato fatto sulla piscina. Tant’è che nel Piano Triennale delle opere Pubbliche proposto dalla Giunta Cacciotto e approvato di recente dal consiglio Comunale l’unico riferimento ad interventi di completamento risulta essere ancora quello proposto dall’allora Assessore di Forza Italia», precisa il parlamentino cittadino azzurro.

© Riproduzione riservata