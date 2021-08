Spacciava droga nel territorio del Sassarese grazie ad una produzione “propria” svolta all’interno di una proprietà rurale. Un incensurato di Perfugas è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Porto Torres per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Le perquisizioni domiciliari e nelle aree di proprietà dell'uomo hanno permesso ai militari di rinvenire all’interno del suo ovile una piantagione di marijuana: piante coltivate di circa un metro e dieci centimetri e altre che raggiungevano un’altezza di due metri e dieci, in totale 14 arbusti sfruttati per la sua attività di spaccio che svolgeva indisturbato.

All’interno della serra con temperature e umidità controllate anche circa 400 grammi di infiorescenze essiccate di marijuana suddivisa in dosi pronte per essere vendute, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento.

© Riproduzione riservata