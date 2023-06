Primo camp di pallavolo della Pgs Gioins nel quartiere di Latte Dolce a Sassari. Due settimane di gioco, inclusione e socialità rivolti a ragazzi e ragazze dai 10 ai 17 anni. «Con il Renny Camp - afferma Denise Sanna, presidente della Polisportiva nata 40 anni fa - volevamo fare qualcosa per loro in un rione difficile». Un progetto raro anche per il capoluogo turritano, del tutto autofinanziato, e cominciato lunedì scorso tra l’oratorio salesiano del quartiere e Platamona.

A tenere le fila degli allenamenti e del programma didattico-sportivo è Mauro Katalan, triestino, un passato da giocatore professionista, anche a Sassari, e un presente da coach pro. «Alla Gioins – riferisce lui, aiutato nell’impresa da cinque collaboratori tra cui il giovane figlio Nicolò, che milita in A2 - abbiamo trovato una grande famiglia dove i partecipanti possono crescere». E non solo dal punto di vista sportivo come chiariscono le iniziative nel sociale della Pgs quali Battiamo il bullismo. «Abbiamo bisogno di apertura - aggiunge Sanna, affiancata da Speranza Daprea, Rosa Murdocco e Stefania Colombino - anche per questi giovani che talvolta tendono a perdersi».

Un intento praticato con successo vista la crescita degli affiliati, dai 12 del 2011 agli oltre 100 di adesso, dai bambini di 6-10 anni fino ai giocatori di prima divisione maschile e femminile. Intanto anche l’assessora allo Sport Rosanna Arru ha riconosciuto l’importanza del Renny Camp confermando, nell’incontro di ieri, la prossima nascita di una Casa della Pallavolo proprio nel rione di Latte Dolce.

