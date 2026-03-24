Uno dei miti dell’antichità più celebrato in letteratura, arte e cinema rivive nella danza: sabato alle 19.30 in Sala Estemporada a Sassari va in scena “Perseo e Medusa” della compagnia ASMED-Balletto di Sardegna.

L’opera firmata da Senio G.B. Dattena (idea, regia e costumi) fonde narrazione e arti coreutiche in un viaggio fuori dal tempo. A impreziosire il lavoro sono le coreografie di Cristina Locci interpretate da un cast di talento che vede sul palco, oltre allo stesso Dattena, gli artisti Luca Mameli, Luana Maoddi e Martina Spiga.

La narrazione è rivisitata attraverso la lente della fiaba, contemplando tutti gli archetipi universali: l’eroe coraggioso (Perseo), l’antagonista spietato (il re Polidette), le figure femminili da salvare (Danae e Andromeda) e l’indispensabile intervento divino di Atena ed Ermes.

A dare un tocco ulteriore di pregio sono i costumi realizzati da Stefania Dessì in collaborazione con le allieve della IVªA dell’Istituto Professionale Sandro Pertini di Cagliari. Questa sinergia tra produzione artistica e formazione evidenzia l'impegno sociale e culturale dell'opera, sostenuta dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e dalla Regione Autonoma della Sardegna.

Lo spettacolo è inserito nell'edizione numero 15 di Primavera a Teatro, la rassegna diretta da Livia Lepri.

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