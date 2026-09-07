La Sogeaal annuncia un nuovo collegamento per l’estate 2027. Dal 4 giugno al 29 ottobre, Discover Airlines, compagnia aerea leisure del Lufthansa Group, collegherà direttamente Alghero e Monaco di Baviera con due frequenze settimanali, ogni lunedì e venerdì.

Il nuovo collegamento rafforza in maniera significativa la connettività del Nord Sardegna con la Germania e, soprattutto, consente all’aeroporto di Alghero di entrare in collegamento diretto con uno dei principali hub internazionali del network Lufthansa Group.

«Il nostro obiettivo di incrementare la qualità dei servizi offerti dello scalo di Alghero, volto ad attrarre collegamenti e partner di alto valore, comincia a dare i propri frutti. Il volo diretto con Monaco di Baviera, uno dei principali hub europei, operato da Discover Airlines del Lufthansa Group, è in grado di mettere il territorio in connessione con mercati e destinazioni internazionali di grande rilevanza. Questo percorso è possibile anche grazie al Patto sottoscritto con Comuni, Camera di Commercio di Sassari e Confcommercio Nord Sardegna, finalmente in un’ottica di ampia condivisione e sinergia territoriale», ha dichiarato Silvio Pippobello, amministratore delegato degli aeroporti del Nord Sardegna.

«I nostri voli diretti si integrano con i collegamenti già operati dal Lufthansa Group da Monaco di Baviera, rendendo ancora più semplice raggiungere e scoprire la splendida area nord-occidentale della Sardegna. Allo stesso tempo, siamo felici di offrire ai passegger sardi un ulteriore collegamento diretto con il network globale del Lufthansa Group attraverso l’hub di Monaco», ha dichiarato Rupert Kraus, Director Network and Partnerships di Discover Airlines.

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