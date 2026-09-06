Uri, travolti da un fuoristrada mentre sono seduti al bar: per i due feriti traumi a testa e gambeDopo che il conducente è stato colpito da un malore il mezzo ha travolto i tavolini. In codice rosso un 74enne e un 55enne
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Perde il controllo della sua auto e travolge i clienti di un locale. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio a Uri, dove un uomo di 64 anni, a causa di un malore, è finito sui tavolini di un nate dove, in quel momento alcune persone stavano consumando delle bevande, seduto nella veranda esterna.
I due uomini di 74 e 55 anni sono stati soccorsi e trasportati d’urgenza all’ospedale civile di Sassari in codice rosso. I medici hanno riscontrato per entrambi un trauma cranico e un trauma agli arti inferiori.
Sul posto il 118 con tre ambulanze, l’Avis di Uri e India Sassari, l’elisoccorso, i vigili del fuoco e i carabinieri.