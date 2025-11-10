Anche il Comune di Sennori come altri cinque comuni aderiscono alla manifestazione “Per Cinzia per tutte” che si terrà lunedì 25 novembre a Castelsardo, promossa dai collettivi Non una di meno Nord Sardegna, Strasura e Belle di faccia, in collaborazione con il Movimento Omosessuale Sardo, il Circolo Sardo NoFrontiere, Acos e le Donne Volontarie Castelsardo. L’appuntamento è alle ore 17.30 presso il Parco Lu Grannadu a Castelsardo.

Il corteo proseguirà lungo via Nazionale e via Cristoforo Colombo, per concludersi in piazza del Novecentenario. Tutta la comunità di Sennori, unendosi nel ricordo di Cinzia Pinna e di tutte le vittime di femminicidio, è invitata a partecipare, portando la propria voce e il proprio impegno per una società più giusta, libera e sicura per tutte e tutti.

Alla manifestazione prenderanno parte anche i Comuni di Sorso, Osilo, Castelsardo, Palau, Arzachena e Stintino, uniti nel ribadire con forza che la violenza contro le donne non è un’emergenza isolata, ma un problema strutturale e sistemico che richiede consapevolezza, educazione e azioni concrete. Promossa da diverse associazioni, l’iniziativa nasce con il sostegno di Daniela Pedes, che si è fatta portavoce dell’evento coinvolgendo la comunità, e le persone impegnate per garantire il rispetto dei diritti e la parità.

