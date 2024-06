Pensiline in tutte le fermate dell’autobus, un obiettivo dell’amministrazione comunale di Castelsardo. Con l’approvazione del progetto ed il rilascio delle autorizzazioni da parte di tutti gli enti preposti, è partita la gara d’appalto per il posizionamento di nuove pensiline alle fermate degli autobus, sia nei punti dove fino ad ora ne sono sprovvisti, sia per sostituire quelle ormai danneggiate.

Otto strutture in totale di cui quattro a Lu Bagnu, due a baia Ostina-Terrabianca, una davanti al Bar Sax e un’altra alla Marina Fofo. Inoltre, congiuntamente all’inserimento delle pensiline, si prevede la sistemazione del basamento delle pensiline nelle aree 1 e 2 (“Terra Bianca-Baia Ostina”) e la sostituzione di un tratto di parapetto “ringhiera metallica” nella frazione di Lu Bagnu, località Fronte Bore.

Questo permetterà in futuro, in accordo con l’Arst, il ripristino della fermata autobus alla Terra Bianca/Baia Ostina, mentre sono in corso le procedure per riattivare nuovamente la fermata di Lu Romasinu. Le pensiline scelte per gli interventi in oggetto sono della stessa tipologia di quelle già utilizzate nella Piazza Maestro di Castelsardo ed a Lu Bagnu.

