Paura lungo la statale 200, la strada che collega Sorso a Sennori, interrotta per il crollo improvviso di un albero. Il maltempo, con forti raffiche di vento e pioggia, ha causato il cedimento della grossa pianta.

È successo nella tarda mattinata di oggi, 3 marzo, quando sulla strada transitavano alcune auto che, per fortuna, non hanno subito gravi conseguenze. La pianta è piombata sull’asfalto, occupando parte della carreggiata e il traffico è andato in tilt.

Gli automobilisti hanno saputo rispondere all’emergenza, alcuni armandosi di attrezzi appositi e spezzando ramo per ramo il grosso albero. Nonostante la pioggia hanno utilizzato corde e funi ed altri materiali per liberare dal pericolo una parte della strada. Altri hanno provveduto a bloccare il traffico in attesa che arrivassero i vigili del fuoco. Le squadre giunte prontamente sul posto hanno provveduto a rimuovere l’albero e a rimettere in sicurezza l’intera area per consentire la riapertura immediata della strada al traffico.

© Riproduzione riservata