Ripetute esplosioni in una abitazione di Piandanna a Sassari e provvidenziale intervento dei vigili del fuoco.

A causare l'evento, verificatosi a poca distanza dall'Ufficio delle Entrate, l'incendio di un deposito di attrezzi agricoli dove si trovavano depositate, tra gli altri elementi, tre bombole di gpl.

Sul posto sono intervenuti i pompieri della squadra 1 A che hanno messo in sicurezza l'area. Per fortuna non si registrano alcun danno alla casa vicina né alle persone.

