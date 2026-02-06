L’Università Lumsa entra nell’Istituto d’istruzione superiore Mario Paglietti, di Porto Torres, e incontra gli studenti per l’orientamento attivo scuola-università. Una iniziativa partita giovedì 5 febbraio, nata grazie all’accordo con l’Università Lumsa che promuove il progetto inserito nell’ambito del Pnrr – Next Generation EU, Investimento 1.6 “Orientamento attivo scuola-università” (Decreto n. 934/22), finanziato dall’Unione Europea. I percorsi di orientamento, avviati sotto la guida del dirigente scolastico Daniele Taras, coinvolgeranno complessivamente 140 studenti dell’IIS “M. Paglietti”, provenienti dalle diverse sedi e indirizzi: Liceo, Tecnico Nautico e lo Smat Professionali di Porto Torres oltre al Liceo di Castelsardo.

Ogni studente prenderà parte a un corso di 15 ore, riconosciuto ai fini di Fsl, Orientamento ed Educazione Civica. Le attività si caratterizzano per una formazione attiva, partecipativa e laboratoriale, orientata al metodo scientifico e alla riflessione critica. I laboratori sono condotti dalla professoressa Barbara Letteri, docente e formatrice dell’Università Lumsa, che accompagna gli studenti in un percorso dinamico e stimolante, pensato per avvicinare concretamente il mondo della scuola a quello universitario e professionale.

Tra gli obiettivi principali del progetto figurano la sperimentazione di una didattica disciplinare innovativa, basata sull’apprendimento attivo; il consolidamento delle competenze trasversali e riflessive, fondamentali per la costruzione del proprio progetto formativo e professionale; la conoscenza dei settori del mondo del lavoro, degli sbocchi occupazionali e delle professioni del futuro, con particolare attenzione alla sostenibilità e all’inclusione; il rafforzamento del collegamento tra competenze scolastiche e realtà lavorative.

Un’attenzione specifica è riservata alle aree STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica), ambiti strategici per lo sviluppo economico e sociale e sempre più centrali nelle scelte universitarie e professionali delle nuove generazioni. Dopo lo svolgimento degli incontri programmati presso le sedi di Porto Torres, il percorso proseguirà anche nel plesso staccato di Castelsardo, che sarà coinvolto tra la fine di aprile e il mese di maggio, a conferma della volontà dell’Istituto di garantire un’offerta formativa diffusa e inclusiva su tutto il territorio. «Un progetto di grande valore educativo e orientativo che testimonia l’impegno dell’IIS “M. Paglietti” nel costruire ponti concreti tra scuola, università e futuro, offrendo agli studenti strumenti utili per orientarsi con maggiore consapevolezza nelle scelte che li attendono», ha detto il dirigente Daniele Taras.

