Nuove apparecchiature idrauliche nella borgata di Ottava a Sassari. Lunedì 14 settembre i tecnici di Abbanoa interverranno sulla rete idrica con una serie di lavori in programma dalle 8 alle 17. L’Ente comunica che potranno esserci cali di pressione e temporanee interruzioni dell'erogazione nella borgata e sulla Strada Vicinale Rio D'Ottava. Questo perché, per consentire l’esecuzione dei lavori, sarà necessario che la rete idrica non sia in funzione e che le tubature siano vuote. L’installazione delle apparecchiature rientra nel quadro di efficientamento della rete che sta riguardando Sassari da tempo.

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