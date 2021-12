Resta ustionato da una fiammata partita da uno dei funghi utilizzati per riscaldare la chiesa. Grande spavento a Castelsardo per don Pietro Denicu, il parroco della cattedrale di Sant’Antonio Abate, che nel pomeriggio, mentre si apprestava a creare un po’ di tepore per i fedeli prima di celebrare un funerale, improvvisamente, probabilmente per un guasto tecnico, ha visto alzarsi una fiamma dal fungo riscaldante che ha raggiunto il braccio e i capelli del prete.

Le sue urla hanno attirato l’attenzione di alcuni passanti, accorsi in chiesa per prestargli le prime cure e richiedere immediatamente l’intervento del 118. I sanitari lo hanno soccorso e trasportato subito all’ospedale civile Santissima Annunziata di Sassari.

Fortunatamente le sue condizioni non sono gravi, se la caverà con qualche giorno di cura: ha riportato alcune bruciature sul braccio.Nel frattempo la comunità parrocchiale ha provveduto a sostituire il prete nella celebrazione del funerale con don Santino Cimino, parroco di Trinità D’Agultu. Nella città di Castelsardo la notizia si è diffusa velocemente creando preoccupazione per la salute del parroco molto amato dai suoi fedeli.

