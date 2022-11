Un sistema di parchi verrà realizzato a Porto Torres, tra via Gramsci e viale delle Libertà.

Il Comune ha a disposizione 338.572 euro come misura compensativa ottenuta dalla società Anemone Sol Srl che si prepara ad installare un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica da fonte solare nella zona industriale.

Un decreto del ministero dello Sviluppo economico del 2010 ha fissato i criteri e le modalità di autorizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, prevedendo l’individuazione di misure compensative, a carattere non meramente patrimoniale, a favore dei Comuni, da utilizzare per interventi di miglioramento ambientale.

In questi giorni l'amministrazione comunale ha, da un lato, effettuato l'accertamento di entrata della cifra messa a disposizione da Anemone Sol, come “contributo agli investimenti da altre Imprese"; dall'altro ha affidato un incarico di progettazione per ridisegnare e collegare tutta l'area verde attraversata da via Monti, via Dante e via Manzoni.

L'idea è quella di concepire quelle zone come un unico parco che possa essere fruito in vari modi dalla cittadinanza. Tra gli obiettivi del progetto ci sarà anche il recupero di vecchie piante da frutto.

