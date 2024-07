Ha fatto parte della mitica staffetta 4x100 che vinse la medaglia di bronzo ai Mondiali di Goteborg nel 1995. Basterebbe già questo per entrare in una ipotetica Hall of Fame dello sport sardo, ma Gianni Puggioni è stato molto di più: un atleta che negli anni '90 ha avuto pochi eguali. Per lui doppio oro ai Giochi del mediterraneo 1997, nei 200 metri e nella staffetta 4x100. E sempre in quartetto ha vinto ben tre volte ai Mondiali Militari, mentre nella gara individuale ha ottenuto l'argento sia nei 200 sia nei 100.

Questa mattina nella sala della Fondazione Sardegna il 58enne velocista sassarese ha ricevuto il meritato Arciere d'Oro assegnato dal Panathlon Club Sassari, rappresentato dal neo presidente Sergio Zanotti.

Era l'edizione numero 30 del prestigioso premio nato nel 1977. Da quest'anno torna biennale come alle origini, quindi il riconoscimento numero 31 sarà assegnato nel 2026.

