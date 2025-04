Alla presenza dei vertici della Pro Loco Riviera del Corallo - Alghero, della Lega navale Italiana di Alghero, del Comitato della Pietraia e dell'Asd Il Marinaio, ideatori e organizzatori dell’atteso appuntamento velico, della direttrice artistica dei Focs de Sant Joan, Chiara Murru, si è proceduto all’assegnazione delle vele latine e dei colori ai quartieri e borgate, per la sfida che aprirà ufficialmente le celebrazioni dei Focs de Sant Joan, in programma ad Alghero nelle giornate del 21, 22 e 23 giugno prossimo.

Hanno partecipato, naturalmente, i Comitati di quartiere e borgate, i Ccn Sant'Agostino, Ccn La Pietraia, Al Centro Storico, Centro commerciale naturale Alghero, Ccn Fertilia - ViviFertilia. Prima di dare il via all’estrazione, avvenuta per mano di tre bambine, Pino Lignuso, conduttore della serata, ha chiamato a intervenire il sindaco Raimondo Cacciotto e l’assessora al Turismo e Sviluppo Economico, Ornella Piras. Hanno speso parole di elogio agli organizzatori, per dar vita a iniziative come questa che mantengono vive le radici della nostra città, accomunando quartieri e borgate. Soddisfazione anche da parte di Ennio Asuni, presidente della Pro Loco Alghero, di Beppe Serra, presidente della Lega Navale cittadina, di Pierfranco Tilloca, presidente Asd il Marinaio, di Gavino Carta, presidente del Comitato di Quartiere La Pietraia e di Giancarlo Piras, presidente del Consorzio del Porto di Alghero.

L’esito del sorteggio ha visto il Sant’Austi-Rafael-Verde lime, seguito da Alghero Sud-Sant’Anna-Rosso, Caragol-Benedetta-Arancio, Carmen-Paolina-Rosa, Alguer Vella-Lucia-Verde Bandiera, Fertilia Arenosu-Annina-Verde Foresta, Guardia Gran Corea-G.D’Arco, Celeste, Maristella-Histar-Sabbia, Pivarada-Raffaellina-Fucsia, La Pedrera-Penelope-Blu, La Segada-Tanca Farrà-Santa Barbara, Nero, Santa Maria La Palma-Luchianna-Giallo. L’abbinamento dei quartieri e borgate con le vele latine che si sfideranno nel Palio è solo il primo appuntamento collaterale che introduce ufficialmente al cammino verso le celebrazioni dei Focs de Sant Joan e che vede il sostegno di: Comune di Alghero, Fondazione Alghero, Regione Autonoma Sardegna, Salute&Trigu.

