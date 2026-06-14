Alessandro Piana di Ploaghe è il nuovo vincitore della IX edizione del Palio di Santu Bainzu. Il cavaliere in sella a “Temperino” ha infilato dieci anelli con un tempo di classificazione più veloce (24”,72), raggiunto dopo una gara equestre spettacolare che si è tenuta davanti alla suggestiva Torre Aragonese, monumento storico che richiama l’identità di Porto Torres. Al secondo posto il veterano Emilio Francesco Settembrini di Santa Maria Coghinas che, con il puro sangue inglese “Clara de S’ena” , ha centrato 8 anelli (21”,56) e, dietro di lui, Marco Pittui di Codrongianos con “Ziu Brinca”, che ha chiuso sempre con 8 anelli ma con un tempo superiore (22”,93). Sette ne ha centrati il quarto cavaliere, Bruno Pulina di La Corte-Sassari con “Spiritosa” (24”,99) e sei anelli ne ha infilati Gavino Manca di Nulvi con il cavallo “Adone de Montentosu” (23”,05), il vincitore della scorsa edizione.

L’evento, presentato e raccontato dallo speaker Salvatore Azzena insieme allo storico epigrafista Giuseppe Piras, ha riscosso notevole successo di pubblico, uno spettacolo davanti a due ali di folla per contendersi il montepremi complessivo di 3600 euro.

Premio per la migliore bardatura a Marika Cugusi, donato da i soci Etnos.

Ventuno cavalieri, con amazzoni e pariglie hanno dato vita ad una serie di performance nella pista lunga 320 metri, un percorso dove l’obiettivo era quello di centrare il maggior numero di anelli su tre, piazzati a tre metri di altezza e a 40 metri di distanza uno dall’altro. La manifestazione, inoltre, ha dato spazio anche all’esibizione delle mini pariglie dell’Associazione Ippica Giara Oristanese. La giuria, presieduta da Adonella Mellino era composta dal giudice alla partenza Costantino Sanna, dal giudice all’arrivo Gianni Soro e dai giudici all’anello Romano Chessa, Alessandra Onidi e Giulia Vendler. La kermesse è terminata con la premiazione dei vincitori e con la serata musicale in piazza Eroi dell'Onda, dove dalle 21 si è tenuta l’esibizione del Gruppo Folk “Li Bainzini” dell’associazione Etnos e a seguire il concerto della Live Band Carletto e i suoi mostri.

L’evento, organizzato dall’associazione Etnos con il sostegno e il patrocinio del Comune turritano, è stato aperto dalle 17.30, con la sfilata inaugurale partita dal corso Vittorio Emanuele con in testa il Gruppo Folk Li Bainzini dell’associazione Etnos, seguito dai gruppi in abiti tradizionali in arrivo da Valledoria, Sennori, Sassari, Bonorva, Telti, Castelsardo, Alghero e dai cavalli, cavalieri e amazzoni che hanno preso parte all'avvincente giostra equestre. Il palio, patrocinato dal Comune di Porto Torres, Dalla Fondazione Sardegna, si è svolto grazie anche al supporto dell’Ufficio turistico comunale e di diversi volontari della Consulta del volontariato, degli Scout Cngei, della Lega Navale e singoli cittadini, oltre ai commercianti che hanno sponsorizzato la manifestazione.

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