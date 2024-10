Sono trascorsi 100 giorni dall’elezione dell’Amministrazione Cacciotto e, secondo il coordinatore regionale della Lega Michele Pais, «nessuna azione degna di nota è data rinvenire». Nessun entusiasmo nemmeno per l’acquisizione dei 400 ettari di Punta Giglio, «un terreno sottoposto ad ogni tipo di vincolo paesaggistico e naturalistico, acquisito da una società per azioni, che nulla avrebbe potuto realizzare dal punto di vista speculativo, è stata fatta passare come la "mossa del secolo".

La verità è che se quei terreni avessero avuto un valore superiore, mai sarebbero stati ceduti dalla Spa, che invece se ne è liberata, incassando risorse pubbliche. Erano anni che ci provavano. Un banale favore ad un privato, con procedure e modalità da approfondire, più che un'azione epocale», commenta Pais, secondo cui «queste risorse, ben sarebbero potute essere destinate all'emergenza abitativa, che al di là di enunciazioni di principio, non ha visto alcuna azione concreta, anche rispetto a famiglie che vivono accampate nelle macchine e che non possono più aspettare. Invece si sono fatte altre scelte, non prioritarie come lo sono le emergenze sociali, quelle sulla povertà, sulla casa, che da questa amministrazione non hanno visto ancora nulla», chiude il consigliere del centrodestra.

© Riproduzione riservata