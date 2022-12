«È iniziato da alcuni mesi il secondo mandato alla guida del nostro paese e della nostra comunità. Tanti sono gli obiettivi che intendiamo raggiungere insieme a voi, dall'apertura del centro diurno alla realizzazione del centro polivalente per i giovani nei locali dell'ex asilo e dell'area sportiva multifunzionale (ex mattatoio), dalla restituzione alla comunità dell'affascinante chiesa di Santa Maria degli Angeli all'ammodernamento del bellissimo edificio scolastico».

A dirlo è il sindaco di Padria, Alessandro Mura, che ha lasciato ai social un commento sui primi mesi del suo secondo lustro alla guida del comune di Padria.

«C'è una forte connessione tra queste opere e cioè che esse, una volta realizzate, saranno luoghi di aggregazione e di incontro che daranno al paese il senso di comunità unendo giovani e anziani e luoghi in cui tutti ci sentiremo a casa - prosegue il primo cittadino -. Stare insieme, dialogare, costruire, essere orgogliosi della nostra storia, della nostra padriesità sono elementi fondamentali per continuare, così come stiamo facendo, a rivitalizzare il nostro piccolo ma importante centro».

Poi gli auguri di Natale: «Il mio augurio più bello è quello di vedervi ancora uniti e solidali, di vivere Padria, le sue vie, le sue piazze, i suoi suggestivi angoli, promuovendo e partecipando alle iniziative con passione e vivacità, accogliendo i tanti stranieri e gli emigrati e ringraziandoli per aver scelto Padria quale loro seconda dimora. Il Natale è una festa di sentimenti semplici ma forti, intensi e sinceri. E con sincerità e affetto che porgo a ciascuno di voi e alle vostre famiglie, anche a nome di tutta l'Amministrazione Comunale, i miei migliori auguri di Natale e di buon anno».

