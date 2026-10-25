Padria, giovane cacciatore colpito da un proiettile: operato d’urgenzaUn 22enne, ferito all’inguine da uno sparo di fucile, è stato trasportato d’urgenza in ospedale. Indagano i carabinieri
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Incidente di caccia questa mattina nelle campagne di Padria. Un ragazzo di 22 anni, residente a Montresta, è rimasto ferito da un colpo di fucile che gli ha procurato una lesione inguinale. Trasferito immediatamente a bordo dell'Elisoccorso Areus, al pronto soccorso del Santissima Annunziata di Sassari, nel pomeriggio è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. Il giovane non si troverebbe in pericolo di vita.
Sull’episodio indagano i carabinieri della compagnia di Bonorva, impegnati a ricostruire la dinamica e ad accertare eventuali responsabilità.