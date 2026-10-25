Incidente di caccia questa mattina nelle campagne di Padria. Un ragazzo di 22 anni, residente a Montresta, è rimasto ferito da un colpo di fucile che gli ha procurato una lesione inguinale. Trasferito immediatamente a bordo dell'Elisoccorso Areus, al pronto soccorso del Santissima Annunziata di Sassari, nel pomeriggio è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. Il giovane non si troverebbe in pericolo di vita. 

Sull’episodio indagano i carabinieri della compagnia di Bonorva, impegnati a ricostruire la dinamica e ad accertare eventuali responsabilità.

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